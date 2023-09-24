Мбаппе получил травму в матче с «Марселем» и покинул поле
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был вынужден покинуть поле в матче 6-го тура лиги 1 против «Марселя» из-за травмы.
На 32-й минуте встречи французского футболиста заменил португалец Гонсалу Рамуш.
В соцсетях парижан сказано, что Мбаппе повредил левую лодыжку. В ближайшее время он пройдет медобследование.
К 66-й минуте матча счет 3:0 в пользу «ПСЖ».
В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 4 матча в чемпионате Франции, в которых отметился 7 голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брест
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|
2
|Ницца
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|
3
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|14-6
|11
|
4
|Монако
|6
|3
|2
|1
|15-8
|11
|
5
|Страсбур
|6
|3
|1
|2
|7-8
|10
|
6
|Гавр
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
7
|Марсель
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
8
|Ренн
|6
|1
|5
|0
|10-6
|8
|
9
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
10
|Нант
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|
11
|Метц
|6
|2
|2
|2
|7-10
|8
|
12
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
13
|Монпелье
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
14
|Лорьян
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
16
|Ланс
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Лион
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|
18
|Клермон Фут
|6
|0
|1
|5
|5-12
|1
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|22:00
|
Монако – Ницца
|0 : 1
|23.09
|18:00
|
Нант – Лорьян
|5 : 3
|23.09
|22:00
|
Брест – Лион
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Метц – Страсбур
|0 : 1
|24.09
|16:00
|
Гавр – Клермон Фут
|2 : 1
|24.09
|16:00
|
Ланс – Тулуза
|2 : 1
|24.09
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|0 : 0
|24.09
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|4 : 0
|26.09
|22:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Набиль Алиуи
Гавр
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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