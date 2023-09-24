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24 сентября, 23:05

Мбаппе получил травму в матче с «Марселем» и покинул поле

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был вынужден покинуть поле в матче 6-го тура лиги 1 против «Марселя» из-за травмы.

На 32-й минуте встречи французского футболиста заменил португалец Гонсалу Рамуш.

В соцсетях парижан сказано, что Мбаппе повредил левую лодыжку. В ближайшее время он пройдет медобследование.

К 66-й минуте матча счет 3:0 в пользу «ПСЖ».

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 4 матча в чемпионате Франции, в которых отметился 7 голами.

Килиан Мбаппе
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
1
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«ПСЖ» — «Марсель»: смотреть прямую трансляцию матча французской лиги 1 (видео)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
6
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
7
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
8
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
9
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
12
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 5 : 3
23.09 22:00
Брест – Лион
 1 : 0
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 0 : 1
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 2 : 1
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 2 : 1
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 0 : 0
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 4 : 0
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

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Нант

 1 1 0
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