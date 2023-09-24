Мбаппе получил травму в матче с «Марселем» и покинул поле

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был вынужден покинуть поле в матче 6-го тура лиги 1 против «Марселя» из-за травмы.

На 32-й минуте встречи французского футболиста заменил португалец Гонсалу Рамуш.

В соцсетях парижан сказано, что Мбаппе повредил левую лодыжку. В ближайшее время он пройдет медобследование.

К 66-й минуте матча счет 3:0 в пользу «ПСЖ».

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 4 матча в чемпионате Франции, в которых отметился 7 голами.