«ПСЖ» разгромил «Марсель» в домашнем матче
«ПСЖ» дома обыграл «Марсель» в матче 6-го тура лиги 1 — 4:0.
У парижан по голу забили Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани, а Гонсалу Рамуш, который на 32-й минуте встречи заменил форварда Килиана Мбаппе, оформил дубль.
Мбаппе в этой игре получил повреждение левой лодыжки и был вынужден покинуть поле.
«ПСЖ» с 11 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» идет на 7-й строчке, имея в активе 9 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брест
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|
2
|Ницца
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|
3
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|14-6
|11
|
4
|Монако
|6
|3
|2
|1
|15-8
|11
|
5
|Страсбур
|6
|3
|1
|2
|7-8
|10
|
6
|Гавр
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
7
|Марсель
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
8
|Ренн
|6
|1
|5
|0
|10-6
|8
|
9
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
10
|Нант
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|
11
|Метц
|6
|2
|2
|2
|7-10
|8
|
12
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
13
|Монпелье
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
14
|Лорьян
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
16
|Ланс
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Лион
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|
18
|Клермон Фут
|6
|0
|1
|5
|5-12
|1
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|22:00
|
Монако – Ницца
|0 : 1
|23.09
|18:00
|
Нант – Лорьян
|5 : 3
|23.09
|22:00
|
Брест – Лион
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Метц – Страсбур
|0 : 1
|24.09
|16:00
|
Гавр – Клермон Фут
|2 : 1
|24.09
|16:00
|
Ланс – Тулуза
|2 : 1
|24.09
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|0 : 0
|24.09
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|4 : 0
|26.09
|22:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Набиль Алиуи
Гавр
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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