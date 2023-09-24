«ПСЖ» разгромил «Марсель» в домашнем матче

«ПСЖ» дома обыграл «Марсель» в матче 6-го тура лиги 1 — 4:0.

У парижан по голу забили Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани, а Гонсалу Рамуш, который на 32-й минуте встречи заменил форварда Килиана Мбаппе, оформил дубль.

Мбаппе в этой игре получил повреждение левой лодыжки и был вынужден покинуть поле.

«ПСЖ» с 11 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» идет на 7-й строчке, имея в активе 9 очков.