Гальтье согласился тренировать «Ниццу»

Новым главным тренером «Ниццы» станет Кристоф Гальтье. Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, французский специалист дал согласие на работу с командой.

Ожидается, что в ближайшие дни о назначении нового главного тренера «Ницца» объявит официально и будет подписан контракт.

Ранее сообщалось, что «Лион» пытается убедить Гальтье присоединиться к команде.

В сезоне-2020/21 Гальтье тренировал «Лилль», который стал чемпионом Франции. «Ницца» же заняла 9-е место.