Гальтье согласился тренировать «Ниццу»
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Новым главным тренером «Ниццы» станет Кристоф Гальтье. Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, французский специалист дал согласие на работу с командой.
Ожидается, что в ближайшие дни о назначении нового главного тренера «Ницца» объявит официально и будет подписан контракт.
Ранее сообщалось, что «Лион» пытается убедить Гальтье присоединиться к команде.
В сезоне-2020/21 Гальтье тренировал «Лилль», который стал чемпионом Франции. «Ницца» же заняла 9-е место.
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