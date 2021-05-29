Петер Бош дал согласие возглавить «Лион»

«Лион» продолжает поиски нового главного тренера. Петер Бош дал принципиальное согласие возглавить команду, сообщает RMC Sports.

В чемпионате Франции сезона-2020/21 «ткачи» заняли 4-е место. В следующем сезоне команде предстоит сыграть в Лиге Европы.

Главный тренер «Байера» Петер Бош в марте был отправлен в отставку. Причиной увольнения голландского специалиста стали неудачные результаты команды.