Петер Бош дал согласие возглавить «Лион»
17:04
«Лион» продолжает поиски нового главного тренера. Петер Бош дал принципиальное согласие возглавить команду, сообщает RMC Sports.
В чемпионате Франции сезона-2020/21 «ткачи» заняли 4-е место. В следующем сезоне команде предстоит сыграть в Лиге Европы.
Главный тренер «Байера» Петер Бош в марте был отправлен в отставку. Причиной увольнения голландского специалиста стали неудачные результаты команды.
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