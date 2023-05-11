Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:49

Месси и «ПСЖ» заключили тайное соглашение об отмене отстранения в обмен на извинения

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси извинился перед французским клубом в обмен на гарантии отмены отстранения.

По информации RMC Sport, видео нападающего с извинениями было записано после заключения тайной сделки между представителями игрока и клубом. В тексте соглашения, подписанного обеими сторонами, указано, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее. В соглашении ничего не говорилось об участии нападающего в матчах.

Сообщается, что представители Месси не стали комментировать эту информацию, в «ПСЖ» отрицают, что такой договор существовал.

Напомним, что «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в видео и в итоге вернулся к тренировкам с командой на неделю раньше.

Источник: RMC Sport
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
11
5
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игра «Милана» — катастрофа. Как же жаль, что против «Интера» в ЛЧ бьется не «Наполи»
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: скандальный разрыв с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону»?
Президент ла лиги Тебас: «Уход Бускетса из «Барсы» — это начало пути к возвращению Месси»
Скалони рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
Гвардиола заявил, что хочет возвращения Месси в «Барселону»
Скалони: «Пусть Месси переходит туда, где ему будет комфортнее всего»
Месси продолжают зазывать в Саудовскую Аравию. Новая глава противостояния с Криштиану зависит от финансов «Барселоны»
Отец Месси заявил, что его сын определится со своим будущим в конце сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Ниццы» Тодибо может летом перейти в клуб АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 - : -
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 - : -
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 - : -
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости