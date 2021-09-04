Первый клуб Мбаппе мог заработать 2 миллиона евро за переход француза в «Реал»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не покинул команду в летнее трансферное окно. «Реал» делал несколько предложений по игроку сборной Франции, но получил отказ.
Как сообщает L'Equipe, первый клуб Мбаппе «Бонди» мог заработать около 2 миллионов евро в случае перехода француза в «Реал». Мадридкий клуб готов был заплатить 220 миллионов евро за игрока.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).
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