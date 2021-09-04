«ПСЖ» не включил Рафинью, Серхио Рико и Берната в заявку на Лигу чемпионов

Тренерский штаб «ПСЖ» решил не включать в заявку на Лигу чемпионов троих игроков основного состава. Как сообщает Le 10 Sport, в еврокубках за парижан в этом сезоне на групповой стадии не сыграют вратарь Серхио Рико, защитник Хуан Бернат и полузащитник Рафинья.

В прошедшее трансферное окно «ПСЖ» искал варианты с продажей или арендой этих игроков, но успешных переговоров не состоялось, поэтому футболисты остались в команде.

Напомним, в конце трансферного окна «ПСЖ» арендовал у лиссабонского «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, который должен заменить Берната.