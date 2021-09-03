Новичок «ПСЖ» Нуну Мендеш определился с игровым номером

«ПСЖ» официально презентовал новичка команды Нуну Мендеша. 19-летний португалец будет играть за парижан под номером 25.

Парижский клуб в последние часы летнего трансферного окна объявил о переходе Мендеша из лиссабонского «Спортинга» на правах аренды с возможностью выкупа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее за «ПСЖ» под номером 25 выступали такие игроки, как Митчел Баккер (19/20 — 20/21), Адриен Рабьор (12/13 — 18/19), Жан-Кристоф Баэбек (11/12), Жером Ротен (04/05 — 08/09) и другие.