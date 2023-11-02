Семин — о признании Головина лучшим игроком месяца в «Монако»: «Он прогрессирует с каждым годом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость о признании полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком команды в октябре.

«Он молодец! Прогрессирует с каждым годом. Чувствует себя с каждым разом более уверено в «Монако». На мой взгляд, за последний месяц он очень прибавил во всех аспектах игры. Это видно невооруженным глазом не только нам здесь, но и там, во Франции», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В прошлом месяце полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).