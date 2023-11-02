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Сегодня, 15:24

Семин — о признании Головина лучшим игроком месяца в «Монако»: «Он прогрессирует с каждым годом»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость о признании полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим игроком команды в октябре.

«Он молодец! Прогрессирует с каждым годом. Чувствует себя с каждым разом более уверено в «Монако». На мой взгляд, за последний месяц он очень прибавил во всех аспектах игры. Это видно невооруженным глазом не только нам здесь, но и там, во Франции», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В прошлом месяце полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).

Александр Головин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
Юрий Семин
0
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Агент Головина: «Игроку приятна оценка болельщиков. Но главное — результаты команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
11
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
15
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 - : -
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 - : -
5.11 15:00
Лион – Метц
 - : -
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 8 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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