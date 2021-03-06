Пайет согласился на снижение зарплаты на 40 процентов ради продления контракта с «Марселем»
Бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро рассказал, как полузащитник Димитри Пайет продлил контракт с клубом. По его словам в интервью So Foot, игрок согласился на снижение зарплаты на 40 процентов. 33-летний француз в июне прошлого года подписал новое соглашение.
Кроме того, зарплата игрока в следующих сезонах будет зависеть от количества матчей, которые он сыграет.
В этом сезоне Пайет сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю