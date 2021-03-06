Пайет согласился на снижение зарплаты на 40 процентов ради продления контракта с «Марселем»

Бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро рассказал, как полузащитник Димитри Пайет продлил контракт с клубом. По его словам в интервью So Foot, игрок согласился на снижение зарплаты на 40 процентов. 33-летний француз в июне прошлого года подписал новое соглашение.

Кроме того, зарплата игрока в следующих сезонах будет зависеть от количества матчей, которые он сыграет.

В этом сезоне Пайет сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.