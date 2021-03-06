Покеттино надеется, что Мбаппе надолго останется в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино признался, что очень рассчитывает на нападающего Кильяна Мбаппе. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2022 года.
«Кильян — очень важный игрок для команды, один из самых важных. Мы надеемся, что он останется таковым еще на много лет. Мы надеемся, что он останется в Париже надолго, это будет хорошо для всех», — цитируед Canal+ Покеттино.
Мбаппе в 2017 году перешел из «Монако» в «ПСЖ». В этом сезоне он забил 23 гола и сделал 9 голевых передач в 31 матче во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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