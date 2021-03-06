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Покеттино надеется, что Мбаппе надолго останется в «ПСЖ»

04:01
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино признался, что очень рассчитывает на нападающего Кильяна Мбаппе. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2022 года.

«Кильян — очень важный игрок для команды, один из самых важных. Мы надеемся, что он останется таковым еще на много лет. Мы надеемся, что он останется в Париже надолго, это будет хорошо для всех», — цитируед Canal+ Покеттино.

Мбаппе в 2017 году перешел из «Монако» в «ПСЖ». В этом сезоне он забил 23 гола и сделал 9 голевых передач в 31 матче во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

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