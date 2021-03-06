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«Лион» разгромил «Сошо» в матче 1/16 финала Куба Франции

22:46
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«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции. Команда разгромила «Сошо» со счетом 5:2.

Кубок Франции

1/16 финала

«Лион» — «Сошо» — 5:2 (3:1)

Голы: Бенламри, 8 (1:0). Корне, 10 (2:0). Бедиа, 41 (2:1). Шерки, 45 (3:1). Бедиа, 56 (3:2). Денайер, 77 (4:2). Шерки, 87 (5:2).

«Лион»: Поллерсбек, Де Шильо (Дюбуа, 86), Бенламри (Денайер, 68), Бард (Тиагу Мендес, 74), Диоманде, Ауар (Какере, 86), Лукас Пакета, Гимарайнс (Токо-Экамби, 74), Шерки, Слимани, Корне.

Предупреждение: Бенламри, 30.

Судья: Ваттеллье (Франция).

6 марта. Лион. Стадион «Люмьер».

«Ле Пюи Фут» — «Лорьян» — 1:0 (0:0)

Гол: Жозеф, 61.

«Лорьян»: Нарди, Мендес, Муйоколо, Этьен (Абержель, 77), Марво (Грбич, 69), Лемуан (Ле Гофф, 77), Буагар, Ваджа, Ле Фе, Висса, Амель (Моффи, 69).

Судья: Шнайдер (Франция).

6 марта. Ле-Пюи-ан-Веле. Стадион «Stade Charles-Massot».

«Валансьен» — «Метц» — 0:4 (0:2)

Голы: Сентонз, 7 — с пенальти (0:1). Амброз, 34 — с пенальти (0:2). Вагнер, 61 (0:3). Сарр, 89 (0:4).

«Метц»: Кайар, Юдоль, Сентонз, Делен, Фофана, Куяте, Ангбан (Пажо, 68), Мазиз (Сарр, 77), Майга, Амброз (Лейя Исека, 77), Вагнер (Яде, 77).

Предупреждение: Мазиз, 50.

Судья: Фраппар (Франция).

6 марта. Валансьен. Стадион «Stade du Hainaut».

«Рюмийи-Вальер» — «Анси» — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 6:5

Голы: Лионго, 29 (1:0). Филлон, 53 (1:1).

Удаление: Ди Стефано (Рюмийи-Вальер), 90+4.

6 марта. Рюмийи. Стадион «Stade des Grangettes».

«Сен-Луи-Неве» — «Седан» — 0:2 (0:0)

Голы: Рамалингом, 73 (0:1). Дашур, 83 (0:2).

6 марта. Сен-Луи. Стадион «Де ла Фронтьер».

«Ред Стар» — «Ланс» — 3:2 (1:1)

Голы: Ба, 21 (1:0). Медина, 29 (1:1). Дукуре, 49 (1:2). Мишель, 83 (2:2). Дзабана, 90 (3:2).

«Ланс»: Фариньес, Мишлен, Фортес, Баде, Медина, Бура (Айдара, 74), Фофана, Дукуре, Жан (Сотока, 79), Банза (Калимуэндо, 79), Да Кошта (Маурисио, 74).

Предупреждение: Медина, 72.

Судья: Абед (Франция).

6 марта. Сент-Уан. Стадион «Stade de Paris (Stade Bauer)».

«Алес» — «Монпелье» — 1:2 (1:1)

Голы: Ферри, 11 (0:1). Эль Баккаль, 22 (1:1). Лаборд, 85 (1:2).

«Монпелье»: Берто, Конгре, Мендеш, Суке (Илтон, 85), Козза, Ферри, Шотар (Ристич, 89), Шкулетич (Саванье, 64), Юн Иль Лок (Лаборд, 64), Долли (Вахи, 64), Мавидиди.

Предупреждение: Юн Иль Лок, 38.

Судья: Пиньяр (Франция).

6 марта. Алес. Стадион «Stade Pierre Pibarot».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/highest/2020-2021/playoff/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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