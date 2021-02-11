Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Пайет дисквалифицирован на два матча

11 февраля 2021, 23:43
Теги:

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет дисквалифицирован на два матча, сообщает 11 февраля Footmercato.

Футболист получил красную карточку в матче чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:2) за фол против Марко Верратти.

Первый матч дисквалификации футболист уже отбыл в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Осером» (2:0). Таким образом, он пропустит ближайший матч лиги 1 против «Бордо».

33-летний Димитри Пайет в текущем сезоне провел 25 матчей за «Марсель» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир