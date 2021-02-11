Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет дисквалифицирован на два матча, сообщает 11 февраля Footmercato.

Футболист получил красную карточку в матче чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:2) за фол против Марко Верратти.

Первый матч дисквалификации футболист уже отбыл в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Осером» (2:0). Таким образом, он пропустит ближайший матч лиги 1 против «Бордо».

33-летний Димитри Пайет в текущем сезоне провел 25 матчей за «Марсель» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.