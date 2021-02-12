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«Ренн» проиграл «Анже» в Кубке Франции

00:58
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«Анже» вышел в 1/16 финала Кубка Франции. Команда Стефана Мулена переиграла «Ренн» (2:0) благодаря дублю защитника Анжело Фюльжени. Единственный мяч у красно-черных забил Серу Гирасси.

Кубок Франции

1/32 финала

«Анже» — «Ренн» — 2:1 (2:0)

Голы: Фюльжини, 4 (1:0). Фюльжини, 14 — с пенальти (2:0). Гирасси, 53 (2:1).

«Анже»: Бютель, Бамба, Павлович, Тома, Мансо, Капель (Мангани, 68), Амаду (Эль Мелали, 68), Фюльжини (Бобишон, 76), Кулибали, Тиуб (Буфаль, 90+2), Шо (Диони, 76).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Мауасса (Далберт, 75), Ниамси, Агерд (Гбохо, 60), Мартен (Леа Силики, 75), Буриго, Юну (Террье, 61), Дель Кастильо (Гирасси, 49), Доку.

Предупреждения: Мауасса, 15. Тома, 26. Гбохо, 74. Тиуб, 81. Леа Силики, 85.

Судья: Леонар.

11 февраля. Анже. Стадион «Раймон Копа».

Анже — Ренн

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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