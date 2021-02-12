«Ренн» проиграл «Анже» в Кубке Франции
«Анже» вышел в 1/16 финала Кубка Франции. Команда Стефана Мулена переиграла «Ренн» (2:0) благодаря дублю защитника Анжело Фюльжени. Единственный мяч у красно-черных забил Серу Гирасси.
Кубок Франции
1/32 финала
«Анже» — «Ренн» — 2:1 (2:0)
Голы: Фюльжини, 4 (1:0). Фюльжини, 14 — с пенальти (2:0). Гирасси, 53 (2:1).
«Анже»: Бютель, Бамба, Павлович, Тома, Мансо, Капель (Мангани, 68), Амаду (Эль Мелали, 68), Фюльжини (Бобишон, 76), Кулибали, Тиуб (Буфаль, 90+2), Шо (Диони, 76).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Мауасса (Далберт, 75), Ниамси, Агерд (Гбохо, 60), Мартен (Леа Силики, 75), Буриго, Юну (Террье, 61), Дель Кастильо (Гирасси, 49), Доку.
Предупреждения: Мауасса, 15. Тома, 26. Гбохо, 74. Тиуб, 81. Леа Силики, 85.
Судья: Леонар.
11 февраля. Анже. Стадион «Раймон Копа».
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