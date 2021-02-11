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«Сошо» обыграл «Сент-Этьен» в Кубке Франции

22:36
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В матче 1/32 финала Кубка Франции «Сошо» 11 февраля выиграл у «Сент-Этьена» (1:0). Единственный мяч забил Крис Бедиа.

Кубок Франции

1/32 финала

«Сошо» — «Сент-Этьен» — 1:0 (1:0)

Гол: Бедиа, 5.

«Сент-Этьен»: Байич, Колодзейчак, Трауко, Сиссе (Камара, 61), Соу, Будебуз (Модест, 61), Юссуф, Муффек, Монне-Паке (Хазри, 61), Норден (Аушиш, 72), Аби (Ривера, 87).

Предупреждение: Сиссе, 37.

Судья: Стина.

11 февраля. Сошо. Стадион «Огюст Бональ».

Сошо — Сент-Этьен

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