«Сошо» обыграл «Сент-Этьен» в Кубке Франции
22:36
В матче 1/32 финала Кубка Франции «Сошо» 11 февраля выиграл у «Сент-Этьена» (1:0). Единственный мяч забил Крис Бедиа.
Кубок Франции
1/32 финала
«Сошо» — «Сент-Этьен» — 1:0 (1:0)
Гол: Бедиа, 5.
«Сент-Этьен»: Байич, Колодзейчак, Трауко, Сиссе (Камара, 61), Соу, Будебуз (Модест, 61), Юссуф, Муффек, Монне-Паке (Хазри, 61), Норден (Аушиш, 72), Аби (Ривера, 87).
Предупреждение: Сиссе, 37.
Судья: Стина.
11 февраля. Сошо. Стадион «Огюст Бональ».
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