«Ланс» на выезде обыграл «Страсбур»
«Ланс» на выезде обыграл «Страсбур» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей голами отметились Массадио Айдар и Секо Фофан.
Чемпионат Франции. Лига 1
30-й тур
«Страсбур» — «Ланс» — 1:2 (1:2)
Голы: Айдара, 5 (0:1). Беллегард, 20 (1:1). Фофана, 40 (1:2).
«Страсбур»: Кавасима, Коне (Зохи, 80), Кароль, Митрович, Гильбер, Каси, Томассон, Аолу (Льенар, 56), Сиссоко, Беллегард (Диалло, 69), Айорк.
«Ланс»: Лека, Айдара, Гради, Баде, Медина, Какюта (Жан, 90), Каюзак, Фофана, Клаусс (Мишлен, 80), Дукуре, Банза (Сотока, 72).
Предупреждения: Баде, 19. Томассон, 42. Сиссоко, 44. Медина, 44. Дукуре, 86. Жан, 90. Лека, 90+4.
Судья: Стина (Франция).
21 марта. Страсбург. Стадион «ла Мено».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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