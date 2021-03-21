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«Ланс» на выезде обыграл «Страсбур»

16:57
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«Ланс» на выезде обыграл «Страсбур» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голами отметились Массадио Айдар и Секо Фофан.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур

«Страсбур» — «Ланс» — 1:2 (1:2)

Голы: Айдара, 5 (0:1). Беллегард, 20 (1:1). Фофана, 40 (1:2).

«Страсбур»: Кавасима, Коне (Зохи, 80), Кароль, Митрович, Гильбер, Каси, Томассон, Аолу (Льенар, 56), Сиссоко, Беллегард (Диалло, 69), Айорк.

«Ланс»: Лека, Айдара, Гради, Баде, Медина, Какюта (Жан, 90), Каюзак, Фофана, Клаусс (Мишлен, 80), Дукуре, Банза (Сотока, 72).

Предупреждения: Баде, 19. Томассон, 42. Сиссоко, 44. Медина, 44. Дукуре, 86. Жан, 90. Лека, 90+4.

Судья: Стина (Франция).

21 марта. Страсбург. Стадион «ла Мено».

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