Отношения Мбаппе и Неймара ухудшились после прихода Месси в «ПСЖ»
Переход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» на правах свободного агента повлиял на обстановку в парижском клубе, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, наибольшие изменения затронули круг общения форварда Килиана Мбаппе. 23-летний француз быстро подружился с нападающим Неймаром после его прихода в парижский клуб в 2017 году, но теперь общается с 29-летним бразильцем меньше, потому что тот больше времени проводит в компании Месси.
Отмечается, что состав «ПСЖ» в целом делится на две группы: франкоговорящих и испаноговорящих футболистов, к которым также примкнули некоторые другие игроки, в частности хавбеки Марко Верратти и Юлиан Дракслер. Мбаппе до прихода Месси был частью второй группы, так как общался с Неймаром. После прихода аргентинца он отдалился от бразильца и перешел в первую категорию.
Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/kylian-mbappes-standing-within-psgs-squad-is-shifting-as-summer-signings-mix-up-group-dynamics/
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