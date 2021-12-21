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Отношения Мбаппе и Неймара ухудшились после прихода Месси в «ПСЖ»

19:37
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Переход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» на правах свободного агента повлиял на обстановку в парижском клубе, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, наибольшие изменения затронули круг общения форварда Килиана Мбаппе. 23-летний француз быстро подружился с нападающим Неймаром после его прихода в парижский клуб в 2017 году, но теперь общается с 29-летним бразильцем меньше, потому что тот больше времени проводит в компании Месси.

Отмечается, что состав «ПСЖ» в целом делится на две группы: франкоговорящих и испаноговорящих футболистов, к которым также примкнули некоторые другие игроки, в частности хавбеки Марко Верратти и Юлиан Дракслер. Мбаппе до прихода Месси был частью второй группы, так как общался с Неймаром. После прихода аргентинца он отдалился от бразильца и перешел в первую категорию.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/kylian-mbappes-standing-within-psgs-squad-is-shifting-as-summer-signings-mix-up-group-dynamics/

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Карен Саркисян все материалы автора

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