«ПСЖ» отказался продавать Маркиньоса в «Челси» за 85 миллионов евро
23:46
«Челси» предлагал «ПСЖ» 85 миллионов евро за защитника Маркиньоса во время летнего трансферного окна, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в 27-летнем бразильце был заинтересован главный тренер лондонского клуба Томас Тухель.
Парижский клуб отклонил предложение «Челси», заявив, что защитник не продается.
В нынешнем сезоне Маркиньос забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за «ПСЖ».
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Thomas-tuchel-voulait-recruter-marquinhos-psg-a-chelsea/1306457
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