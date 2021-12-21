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«ПСЖ» отказался продавать Маркиньоса в «Челси» за 85 миллионов евро

23:46
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«Челси» предлагал «ПСЖ» 85 миллионов евро за защитника Маркиньоса во время летнего трансферного окна, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в 27-летнем бразильце был заинтересован главный тренер лондонского клуба Томас Тухель.

Парижский клуб отклонил предложение «Челси», заявив, что защитник не продается.

В нынешнем сезоне Маркиньос забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Thomas-tuchel-voulait-recruter-marquinhos-psg-a-chelsea/1306457

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Карен Саркисян все материалы автора

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