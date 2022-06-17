Опубликован календарь французской лиги 1 на сезона-2022/2023. Чемпионат Франции стартует 5 августа

Профессиональная футбольная лига Франции на официальном сайте опубликовала календарь лиги 1 на сезон-2022/23.

Старт чемпионата Франции назначен на 5 августа, а его финиш — на 3 июня.

Матчи 15-го тура, запланированные на 11, 12 и 13 ноября, станут последними перед перерывом на чемпионат мира в Катаре. Затем сезон уже возобновится 28 декабря.

Отметим, что матчи 17-го тура пройдут 1 и 2 января.

По итогам сезона-2022/23 лигу 1 покинут четыре команды, а поднимутся только два клуба. После этого будет возвращена схема с двумя прямыми вылетами и одним стыковым противостоянием.

Полный календарь чемпионата франции сезона-2022/23