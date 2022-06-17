Агент рассказал, когда Головин вернется в расположение «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» рассказал, когда футболист вернется в расположение клуба.

«Сейчас Саша пока находится дома. Завтра он вылетает в «Монако», а уже послезавтра у них начинается первый сбор. 19 числа начинается тренировочный процесс», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Монако» действует еще два года.