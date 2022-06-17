Агент рассказал, когда Головин вернется в расположение «Монако»
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» рассказал, когда футболист вернется в расположение клуба.
«Сейчас Саша пока находится дома. Завтра он вылетает в «Монако», а уже послезавтра у них начинается первый сбор. 19 числа начинается тренировочный процесс», — сказал Клюев «СЭ».
В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Контракт 26-летнего футболиста с «Монако» действует еще два года.
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18
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Ланс – Брест
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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