Леонардо подтвердил уход с поста спортивного директора «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил свой уход из клуба.

«Я ухожу без каких-либо сожалений. У меня на все было свое видение. Тем не менее, сейчас не время об этом говорить. Сейчас я хочу поблагодарить Катар и «ПСЖ» за предоставленную возможность поработать на клуб», — приводит слова функционера в Twitter журналист Адриен Гренье.

Леонардо работал в «ПСЖ» с 2011 до 2013 года, и с 2019 до 2022-го.

Ожидается, что его обязанности будет исполнять Луиш Кампуш, которого парижане наняли на должность советника по футбольным вопросам.