Леонардо подтвердил уход с поста спортивного директора «ПСЖ»
Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил свой уход из клуба.
«Я ухожу без каких-либо сожалений. У меня на все было свое видение. Тем не менее, сейчас не время об этом говорить. Сейчас я хочу поблагодарить Катар и «ПСЖ» за предоставленную возможность поработать на клуб», — приводит слова функционера в Twitter журналист Адриен Гренье.
Леонардо работал в «ПСЖ» с 2011 до 2013 года, и с 2019 до 2022-го.
Ожидается, что его обязанности будет исполнять Луиш Кампуш, которого парижане наняли на должность советника по футбольным вопросам.
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13
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14
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15
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
|- : -
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