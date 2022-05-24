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Стало известно, кто заменит Петрова на посту гендиректора «Монако»

Жан-Эммануэль де Витт стал новым исполнительным директором «Монако»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Жан-Эммануэль де Витт.
Фото ФК Монако

Новым генеральным директором «Монако» стал Жан-Эммануэль де Витт, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «СЭ» стало известно, что Олег Петров покинул пост гендиректора, но при этом он остается вице-президентом клуба и сохранил членство в совете директоров.

«Я хотел бы поприветствовать Жана-Эммануэля де Витта. Он имеет солидный опыт на руководящих должностях. За свою профессиональную карьеру он добился очень высоких результатов, продемонстрировав отличную способность понимать различные культуры и сферы бизнеса. Я рад, что Жан-Эммануэль присоединится к нам, чтобы руководить деятельностью клуба и развивать его бизнес», — приводит слова президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева сайт клуба.

Жан-Эммануэль де Витт будет отвечать за оперативное управление и сосредоточится на увеличении доходов клуба. Все отделы будут находиться в его ведении, за исключением спортивного управления.

Источник: https://www.asmonaco.com/communique-de-presse-de-las-monaco/
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Петров покинул пост директора «Монако». Но остался вице-президентом
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