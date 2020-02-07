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Новости   //    Футбол   //    Франция

Одноклубники Головина Бакайоко и Мартинш дисквалифицированы

01:55

Полузащитник «Монако» Темуе Бакайоко дисквалифицирован на три матча по итогам заседания дисциплинарного комитета ПФЛ. Француз наказан за удаление в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Нима».

Также дисквалификацию в качестве меры предосторожности получил вингер монегасков Желсон Мартинш, толкнувший в том матче главного арбитра. Дисциплинарный комитет ПФЛ проводит расследование по поводу этого инцидента.

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