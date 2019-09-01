Нсоки, отказавший «Ювентусу», перешел в «Ниццу»

Защитник Стенли Нсоки сменил «ПСЖ» на «Ниццу». 20-летний француз подписал контракт с «орлятами», сроки которого пока не разглашаются. Игрок включен в заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Франции против «Ренна».

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 12,5 миллиона евро.

? Officiel : Nsoki est Ni?ois ! Bienvenue Stanley !https://t.co/O5Qn4hdhgK — OGC Nice (@ogcnice) August 31, 2019

Напомним, ранее появилась информация, что Нсоки отказался от перехода в «Ювентус», который хотел арендовать игрока.

Нсоки отказался переходить в «Ювентус»