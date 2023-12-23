Нимани: «Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга»

Бывший игрок «Монако» Фредерик Нимани прокомментировал попадание полузащитника монегасков Александра Головина в символическую сборную первого круга в лиге 1.

«Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга лиги 1, единственный из «Монако». Он заметно прибавил, а если будет прогрессировать, то может попасть в символическую сборную по итогам сезона, я бы этого хотел», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Нимани.

В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.