Нимани: «Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга»
Бывший игрок «Монако» Фредерик Нимани прокомментировал попадание полузащитника монегасков Александра Головина в символическую сборную первого круга в лиге 1.
«Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга лиги 1, единственный из «Монако». Он заметно прибавил, а если будет прогрессировать, то может попасть в символическую сборную по итогам сезона, я бы этого хотел», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Нимани.
В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл 15 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|00:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|00:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|00:00
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|14.01
|00:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|00:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|14.01
|00:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|00:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|14.01
|00:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|00:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
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