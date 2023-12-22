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Сегодня, 09:20

Головин попал в символическую сборную первой части чемпионата Франции по версии L'Equipe

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Французское издание L'Equipe включило полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную лиги 1 по итогам первой части сезона.

Также в сборную попали вратарь Гийом Рест («Тулуза»), защитники Ашраф Хакими («ПСЖ»), Жан-Клер Тодибо, Данте и Мелвин Бар (все — «Ницца»), полузащитники Пьер Ле-Мелу («Брест»), Набиль Бенталеб («Лилль»), Ромен Дель Кастийо («Брест»), а также нападающие Килиан Мбаппе и Усман Дембеле (все — «ПСЖ»).

В текущем сезоне Головин провел 15 матчей в чемпионате Франции, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.

Александр Головин
ФК Монако
0
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Головин дисквалифицирован на два матча. Но пропустит только один
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
 - : -
14.01 00:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
14.01 00:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 00:00
Монако – Реймс
 - : -
14.01 00:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 00:00
Ренн – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 15 1 6
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