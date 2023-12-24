Доннарумма назвал вратарскую работу самой сложной в футболе
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма считает вратарскую работу самой сложной в футболе.
«Как только вратарь совершает ошибку, то сразу становится тяжело, — заявил Доннарумма в интервью JDD.
В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей. После 17 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 40 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|00:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|00:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|00:00
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|14.01
|00:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|00:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|14.01
|00:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|00:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|14.01
|00:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|00:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
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