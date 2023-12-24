Доннарумма назвал вратарскую работу самой сложной в футболе

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма считает вратарскую работу самой сложной в футболе.

«Как только вратарь совершает ошибку, то сразу становится тяжело, — заявил Доннарумма в интервью JDD.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей. После 17 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 40 очков.