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Сегодня, 12:55

Доннарумма назвал вратарскую работу самой сложной в футболе

Виктория Кравченко
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма считает вратарскую работу самой сложной в футболе.

«Как только вратарь совершает ошибку, то сразу становится тяжело, — заявил Доннарумма в интервью JDD.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей. После 17 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 40 очков.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
 - : -
14.01 00:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
14.01 00:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 00:00
Монако – Реймс
 - : -
14.01 00:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 00:00
Ренн – Ницца
 - : -
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ПСЖ

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Монако

 8
Александр Ляказетт

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Лион

 7
П
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Марсель

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Усман Дембеле

ПСЖ

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Ланс

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