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«Ницца» заплатила «Лиллю» 4 миллиона евро за Гальтье

04:58
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Стали известны подробности перехода Кристофа Гальтье на пост главного тренера «Ниццы». Как сообщает L'Equipe, «Лилль» получил за французского специалиста 4 миллиона евро.

У Гальтье был действующий контракт с «Лиллем» до лета 2022 года, поэтому «Ницце» пришлось выплатить за расторжение соглашения компенсацию.

54-летний специалист в прошлом сезоне привел «Лилль» к победе в чемпионате Франции.

В прошлом сезоне «Ниццу» тренировал Патрик Виейра, а после его увольнения командой руководил до конца чемпионата Адриан Урси. В итоге «орлята» заняли 9-е место в лиге 1.

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Евгений Козинов все материалы автора

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