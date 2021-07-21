В ближайшие дни «ПСЖ» обсудит с Мбаппе его будущее в клубе

«ПСЖ» в ближайщие дни обсудит с нападающим Килианом Мбаппе его будущее в клубе, сообщает As.

По информации СМИ, Мбаппе должен возобновить тренировки с командой 22 июля. Именно тогда руководство «ПСЖ» планирует встретиться с 22-летним французом и обсудить с ним дальнейшие действия.

1 июля стало известно, что Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом, если его условия не изменятся. Позже он потребовал включить в него специальный пункт: прописать сумму, за которую он сможет перейти в «Реал».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Соглашение действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2020/2021 форвард провел 31 матч за команду в чемпионате Франции, на его счету 27 голов и 2 результативные передачи.