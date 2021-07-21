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«Лион» установил цену на Ауара

04:12
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может покинуть команду этим летом. По информации Le 10 Sport, президент клуба Жан-Мишель Олас сообщил главному тренеру клуба Петеру Бошу, что будет готов продать 23-летнего француза за 30-35 миллионов евро.

Ранее стало известно, что на Ауара претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2020/21 Ауар сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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