«Ницца» выступила с заявлением по поводу ситуации в матче с «Марселем»

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем», прерванный из-за вторжения на поле болельщиков, не был доигран.

23 августа «Ницца» на официальном сайте выступила со специальным заявлением.

«Клуб резко осуждает поведение некоторых псевдофанатов. Их ждут серьезные санкции.

Но при этом нельзя снимать ответственности с игроков и представителей «Марселя». Они лишь ухудшили ситуацию.

Каждый момент этого печального зрелища запечатлен на камерах. И никто не сможет отрицать произошедшего. Наш клуб не снимает ответственности с себя за вылетевшую с трибуны бутылку, но по-настоящему конфликт разгорелся после того, как некоторые футболисты «Марселя» не смогли сдержать эмоций.

Помощник главного тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли и вовсе позволил себе ударить одного из болельщиков. Да, молодой человек не должен был находиться на поле, но тем не менее он попал в больницу.

Некоторых наших футболистов атаковала служба безопасности «Марселя». И наш клуб готов предоставить доказательства по всем этим фактам», — говорится на сайте «Ниццы».

Встреча в Ницце была остановлена судьей на 75-й минуте, после того как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил обратно одну из множества пластиковых бутылок, которые в него метали болельщики «Ниццы» каждый раз, когда он оказывался возле их трибуны.

Разъяренные болельщики прорвались на поле в попытке разобраться с Пайетом, но этого удалось избежать, а судья в итоге отправил игроков в раздевалки.