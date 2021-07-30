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Почеттино рассказал о конкуренции между Доннаруммой и Навасом

23:24
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о конкуренции между вратарями команды Джанлуиджи Доннаруммой и Кейлором Навасом.

«Игроки должны с пониманием относиться к принятым решениям. «ПСЖ» нужна конкуренция на всех позициях, постоянное развитие и рост. Те игроки, что уже были в клубе, и те, кто только к нам пришел, очень хорошо знают, где находятся.

Сложно, когда нет хорошей конкуренции внутри команды. Когда есть выбор, это идет лишь на пользу. Все понимают, что это за ситуация.

Нас ждет борьба. Мы будем справедливо выбирать вратаря, оценивая, кто из них лучше, кто находится в лучшей форме», — приводит слова Почеттино RMC Sport со ссылкой на пресс-службу клуба.

«ПСЖ» объявил о переходе 22-летнего Доннаруммы из «Милана» 14 июля. Контракт рассчитан до 2026 года.

34-летний Навас стал игроком «ПСЖ» в 2019 году. В прошлом сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-pochettino-assume-totalement-la-concurrence-entre-navas-et-donnarumma_AV-202107290430.html

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