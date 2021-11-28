Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Ницца» дома проиграла «Метцу»

00:54
Теги:

«Метц» на выезде победил «Ниццу» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Франции.

Единственный мяч на 31-й минуте забил Фабьен Сентонз. «Ницца» с 26 очками занимает второе место. У «Метца» 12 очков и последняя, 20-я позиция.

В следующем туре «Метц» примет «Монпелье», а «Ницца» на выезде сыграет с «ПСЖ».

Франция. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:1
Метц
Голы
Сентонз, 31 (0:1)
Ницца
Бенитес Данте Лотомба (Клод-Морис, 86 ) Тодибо Бард Росарио (Шнейдерлен, 74 ) Лемина (Тюрам, 74 ) Делор Гуири Клайверт (Да Кунья, 82 ) Стенгс (Дольберг, 74 )
Метц
Укиджа Бронн Жемерсон Делен Сентонз Куяте Н`Дорам Майга Ньян (Гей, 81) Де Превиль (Траоре, 81) Нгюетт (Сарр, 64)
Предупреждения
Делор 21, Стенгс 39  -  Н`Дорам 4, Жемерсон 16
Судьи
Летексье

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Лещенко прокомментировал выступление на вечеринке семьи Крутого в разгар пандемии
0