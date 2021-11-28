«Ницца» дома проиграла «Метцу»
«Метц» на выезде победил «Ниццу» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на 31-й минуте забил Фабьен Сентонз. «Ницца» с 26 очками занимает второе место. У «Метца» 12 очков и последняя, 20-я позиция.
В следующем туре «Метц» примет «Монпелье», а «Ницца» на выезде сыграет с «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю