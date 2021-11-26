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Чемпионат Франции, расписание матчей 15-го тура: «Сент-Этьен» — «ПСЖ», «Монако» — «Страсбур» и другие игры

17:05
Футболисты «Монако». Фото Global Look Press
Футболисты «Монако». Фото Global Look Press
Теги:
15-й тур лиги 1.
Франция. Лига 1. 15-й тур
26 нояб, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Анже
Франция. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 19:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Нант
Франция. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Метц
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 15:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
ПСЖ
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 17:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
Брест
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Ренн
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Страсбур
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 19:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Лион
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Труа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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