«Ницца» дома разгромила «Бордо»
«Ницца» победила «Бордо» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата Франции.
В составе победителей дубль сделал Амин Гуири, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Джастин Клайверт и Кефрен Тюрам.
«Ницца» набрала семь очков и на данный момент занимает второе место. У «Бордо» два очка и 17-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
4-й тур
«Ницца» — «Бордо» — 4:0 (3:0)
Голы: Клайверт, 7 (1:0). Гуири, 33 (2:0). Гуири, 42 — с пенальти (3:0). Тюрам, 85 (4:0).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Лотомба (Данилюк, 77), Тодибо, Бард, Лемина, Росарио, Будауи (Камара, 84), Клайверт (Стенгс, 36. Да Кунья, 77), Гуири (Тюрам, 84), Ндой.
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Кватенг, Мангаш, Менса (Пембеле, 46), Отавиу, Франсержиу, Сиссоко (Калу, 46), Хван Уй Джо, Уден (Зеркан, 70), Мара (Адли, 69).
Предупреждения: Косьельни, 41. Будауи, 45+1. Кватенг, 58. Лотомба, 68. Лемина, 90+1.
Судья: Пиньяр .
28 августа. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
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