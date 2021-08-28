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«Ницца» дома разгромила «Бордо»

19:54
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«Ницца» победила «Бордо» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата Франции.

В составе победителей дубль сделал Амин Гуири, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Джастин Клайверт и Кефрен Тюрам.

«Ницца» набрала семь очков и на данный момент занимает второе место. У «Бордо» два очка и 17-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Ницца» — «Бордо» — 4:0 (3:0)

Голы: Клайверт, 7 (1:0). Гуири, 33 (2:0). Гуири, 42 — с пенальти (3:0). Тюрам, 85 (4:0).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Лотомба (Данилюк, 77), Тодибо, Бард, Лемина, Росарио, Будауи (Камара, 84), Клайверт (Стенгс, 36. Да Кунья, 77), Гуири (Тюрам, 84), Ндой.

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Кватенг, Мангаш, Менса (Пембеле, 46), Отавиу, Франсержиу, Сиссоко (Калу, 46), Хван Уй Джо, Уден (Зеркан, 70), Мара (Адли, 69).

Предупреждения: Косьельни, 41. Будауи, 45+1. Кватенг, 58. Лотомба, 68. Лемина, 90+1.

Судья: Пиньяр .

28 августа. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Перерыв

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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