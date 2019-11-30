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Неймар тренировался отдельно перед игрой с «Монако»

11:14
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Нападающий «ПСЖ» Неймар тренировался отдельно от команды перед матчем чемпионата Франции с «Монако». Как сообщает L'Equipe, бразилец занимался с тренером по физподготовке, поскольку в клубе не очень довольны его формой в последних двух матчах.

Кроме того, тренировки пропустили защитники Маркиньюс и Тома Менье, однако это связывают с тем, что тренерский штаб предоставил им отдых после матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).

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