Неймар тренировался отдельно перед игрой с «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Неймар тренировался отдельно от команды перед матчем чемпионата Франции с «Монако». Как сообщает L'Equipe, бразилец занимался с тренером по физподготовке, поскольку в клубе не очень довольны его формой в последних двух матчах.

Кроме того, тренировки пропустили защитники Маркиньюс и Тома Менье, однако это связывают с тем, что тренерский штаб предоставил им отдых после матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).