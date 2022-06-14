Неймар сыграл на самом престижном покерном турнире в Лас-Вегасе

Нападающий «ПСЖ» Неймар выступил на Мировой серии покера — самом престижном покерном турнире в мире, сообщает ESPN.

Бразилец принял участие в чемпионате по лимитному холдему с бай-ином (фиксированный взнос для участия в партиях) 10 тысяч долларов.

Собрав несколько банков подряд, Неймар все же неудачно пошел в олл-ин и завершил событие на 60-м месте.

Футболист заслужил право участвовать на турнире еще в июне 2016 года — после победы в предварительном турнире в Лас-Вегасе, но тогда не смог выступить в соревновании, поскольку играл за сборную Бразилии на Олимпиаде.