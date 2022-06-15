«Бордо» обжалует решение о переводе в третий дивизион

«Бордо» выступил с официальным заявлением по поводу решения национального директората по управлению (DNCG). Клуб был понижен до Национальной лиги, третьего по силе дивизиона страны из-за проблем с финансовой отчетностью.

На официальном сайте клуба вышел пресс-релиз, в котором говорится, что «Бордо» будет обжаловать решение, вынесенное 14 июня 2022 года.

«Это жестокое решение после почти двухчасового слушания, которое проходило в хороших условиях, лишает клуб возможности продолжать реализацию стратегии по урегулированию своего финансового положения и написанию новой страницы в истории «Бордо». Наш клуб предоставил гарантию на привлечение средств в размере 10 миллионов евро, а также предложения о продаже нескольких игроки, чья совокупная стоимость превышает сумму, установленную комиссией», — говорится в сообщении.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.