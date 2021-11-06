Неймар посвятил гол в ворота «Бордо» погибшей бразильской певице
Нападающий «ПСЖ» Неймар открыл счет в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Бордо». После забитого мяча бразилец продемонстрировал футболку с надписью.
Он посвятил этот гол популярной бразильской певице Марилии Мендосе, которая погибла при крушении легкого самолета в штате Минас-Жерайс на востоке страны.
На борту кроме Мендонсы находилось еще четыре человека. Представители артистки подтвердили гибель пятерых — певицы, ее дяди, продюсера и двух пилотов. Было начато расследование для определения причины аварии.
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