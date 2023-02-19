Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Брестом»

«Монако» в рамках 24-го тура чемпионата Франции сыграет на выезде против «Бреста».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и должен выйти на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 22 матча в лиге 1, в которых забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.