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Сегодня, 16:10

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Брестом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото ФК «Монако»

«Монако» в рамках 24-го тура чемпионата Франции сыграет на выезде против «Бреста».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и должен выйти на поле с первых минут.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 22 матча в лиге 1, в которых забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
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 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
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 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
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 Лион 24 10 5 9 36-27 35
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 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
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 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
17
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
19.02 19:05
Ланс – Нант
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19.02 22:45
Тулуза – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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Дион Лопи

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