Неймар отметился результативной передачей в дебютной игре за "ПСЖ"

Новичок "ПСЖ" Неймар поучаствовал во втором голе своей команды в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама". На 62-й минуте бразилец передачей в разрез вывел Эдинсона Кавани один на один с вратарем. Уругваец своим шансом воспользовался.
Напомним, что это дебютная игра Неймара в составе парижан после перехода из "Барселоны" за 222 миллиона евро.
Трансляция матча "Генгам" – "ПСЖ"
Neymar is thriving in his role as central playmaker. What an assist to Cavani! pic.twitter.com/Gl12kSY7H9– Seleção Brasileira (@BrazilStat) August 13, 2017
alien01
как то вообще французский чемпионат не интересен... на уровне нашей первой лиги. Дно , оно и во Франции дно, Неймару там и место.
23:33 13 августа