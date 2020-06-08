Неймар оскорбил бойфренда своей матери

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на ситуацию между своей матерью Надин Гонсалвес и ее 22-летним бойфрендом Тиаго Рамосом. Ранее сообщалось, что после их ссоры парень попал в больницу с порезами на руке и ему наложили 12 швов.

По информации Sport.es, во время трансляции на Twitch нападающий «ПСЖ» заявил, что между его матерью и парнем произошла драка. Также он уличил женщину во лжи. Кроме того, форвард назвал парня матери словом, которым в Бразилии оскорбляют гомосексуалистов. Тиаго Рамос — открытый бисексуал.

Рамос выступает в составе команды «4k Easy» на турнирах по шутеру на выживание Free Fire для мобильных устройств. Игра очень популярна в Бразилии.