Неймар организовал 5-дневную новогоднюю вечеринку на 500 человек

Нападающий ПСЖ Неймар организовал в Бразилии новогоднюю вечеринку на 500 человек, сообщает UOL.

По данным источника, мероприятие футболиста началось 25 декабря и продлится до конца следующей недели. Неймар запретил гостям пользоваться мобильными телефонами, чтобы фото и видео с вечеринки не попали в сеть и не вызвали недовольство людей в период пандемии коронавируса.

28-летний бразилец арендовал дом для музыкальных групп, а также создал акустическую защиту, чтобы не беспокоить соседей и не привлекать внимания.

В этом сезоне форвард провел 12 матчей за ПСЖ, забив 9 голов и 5 ассистов.