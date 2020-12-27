Неймар организовал 5-дневную новогоднюю вечеринку на 500 человек
Нападающий ПСЖ Неймар организовал в Бразилии новогоднюю вечеринку на 500 человек, сообщает UOL.
По данным источника, мероприятие футболиста началось 25 декабря и продлится до конца следующей недели. Неймар запретил гостям пользоваться мобильными телефонами, чтобы фото и видео с вечеринки не попали в сеть и не вызвали недовольство людей в период пандемии коронавируса.
28-летний бразилец арендовал дом для музыкальных групп, а также создал акустическую защиту, чтобы не беспокоить соседей и не привлекать внимания.
В этом сезоне форвард провел 12 матчей за ПСЖ, забив 9 голов и 5 ассистов.
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