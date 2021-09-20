Бош прокомментировал назначенный пенальти на Неймаре в матче против «ПСЖ»

Главный тренер «Лиона» Петер Бош подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (1:2).

«Это был достойный матч, в котором игроки «Лиона» старались хорошо контролировать мяч, где мы вели 1:0, и, на мой взгляд, мы не заслуживали поражения. Но в конце концов, если мы не можем выиграть, то должны были хотя бы не проиграть.

Пенальти на Неймаре? Не вижу в этом вины Гюсто. Его держит за руку сам Неймар, здесь есть только его вина. Честно говоря, на кромке поля я думал, что виноват действительно наш игрок, но, глядя на замедленный повтор, видно, что это не так», — приводит слова Боша L'Equipe.

После этого матча «ПСЖ» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» с 8 очками — на девятой строчке.