Бош прокомментировал назначенный пенальти на Неймаре в матче против «ПСЖ»
Главный тренер «Лиона» Петер Бош подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (1:2).
«Это был достойный матч, в котором игроки «Лиона» старались хорошо контролировать мяч, где мы вели 1:0, и, на мой взгляд, мы не заслуживали поражения. Но в конце концов, если мы не можем выиграть, то должны были хотя бы не проиграть.
Пенальти на Неймаре? Не вижу в этом вины Гюсто. Его держит за руку сам Неймар, здесь есть только его вина. Честно говоря, на кромке поля я думал, что виноват действительно наш игрок, но, глядя на замедленный повтор, видно, что это не так», — приводит слова Боша L'Equipe.
После этого матча «ПСЖ» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» с 8 очками — на девятой строчке.
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