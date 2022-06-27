Президент «Ниццы» заявил, что Галтье почти договорился с новым клубом
Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер не стал называть новый клуб уже бывшего главного тренера клуба Кристофа Галтье.
«Мы знаем следующее место работы Кристофа Галтье. Но им еще предстоит урегулировать несколько деталей. Я хочу, чтобы он провел лучший сезон, это фантастическая возможность», — цитирует Ривьера L'Equipe.
Кристофа Галтье должен стать новым главным тренером «ПСЖ».
На этой должности он сменит аргентинца Маурисио Почеттино, с которым еще не расторгнут контракт.
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16
|Лорьян
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17
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18
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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