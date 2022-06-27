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Сегодня, 17:48

Президент «Ниццы» заявил, что Галтье почти договорился с новым клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер не стал называть новый клуб уже бывшего главного тренера клуба Кристофа Галтье.

«Мы знаем следующее место работы Кристофа Галтье. Но им еще предстоит урегулировать несколько деталей. Я хочу, чтобы он провел лучший сезон, это фантастическая возможность», — цитирует Ривьера L'Equipe.

Кристофа Галтье должен стать новым главным тренером «ПСЖ».

На этой должности он сменит аргентинца Маурисио Почеттино, с которым еще не расторгнут контракт.

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