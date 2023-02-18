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Сегодня, 16:08

Неймар хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на критику

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен уходить из клуба по окончании этого сезона, сообщает L'Equipe.

По данным источника, бразилец хочет остаться в парижской команде, несмотря на критику в свой адрес. Первые 6 игр после возобновления чемпионата Франции Неймар провел с травмированным голеностопом. Нападающий верит, что сможет набрать хорошую форму, когда проблема с повреждением будет решена.

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

В 19 матчах текущего сезона лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: L'Equipe
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
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 Монако 23 14 5 4 51-30 47
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 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
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 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
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 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
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 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
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15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
18
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
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 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
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 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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ПСЖ – Лилль
 - : -
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Брест – Монако
 - : -
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Лорьян – Аяччо
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19.02 17:00
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Лилль

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Неймар

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Марсель

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