Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:00

Ротен считает, что Зидан нужен «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о возможной смене главного тренера в парижском клубе. Сообщалось, что место Кристофа Гальтье может занять Зинедин Зидан.

«ПСЖ» нужен звездный главный тренер. Зинедин Зидан — самый подходящий вариант для этой работы. Зиданана все уважают за невероятные достижения в футболе. Он способен принимать важные решения, что не может делать Галтье», — цитирует Ротена RMC Sport.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с ним клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

 

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Мария считает, что Мбаппе дают слишком много власти в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
18
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
19
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 - : -
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 - : -
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
19.02 19:05
Ланс – Нант
 - : -
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости