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Сегодня, 15:19

Погба перейдет в «ПСЖ», если Леонардо останется на посту спортивного директора

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» сделал предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает RMC Sport.

29-летний хавбек заинтересован в переходе во французский клуб. Но его смущает тот факт, что спортивный директор Леонардо, который является главным инициатором потенциального перехода игрока, может покинуть свой пост.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 24 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 55 миллионов евро.

Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
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 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
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 Монако 31 14 8 9 47-32 50
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 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
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 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
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 Лион 31 12 11 8 44-40 46
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 Нант 31 13 7 11 40-34 46
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 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
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 Труа 31 8 8 15 29-44 32
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 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
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 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
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 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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Сент-Этьен – Брест
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Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
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Монпелье – Реймс
 - : -
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Нант – Анже
 - : -
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Лион – Бордо
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ПСЖ

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Мартен Террье

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