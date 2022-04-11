Погба перейдет в «ПСЖ», если Леонардо останется на посту спортивного директора

«ПСЖ» сделал предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает RMC Sport.

29-летний хавбек заинтересован в переходе во французский клуб. Но его смущает тот факт, что спортивный директор Леонардо, который является главным инициатором потенциального перехода игрока, может покинуть свой пост.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 24 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 55 миллионов евро.