Мбаппе пока не решил, где продолжит карьеру. Он будет советоваться с семьей

Фабрицио Романо: «Мбаппе пока не решил, где продолжит карьеру»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще не решил, где продолжит карьеру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний на данный момент француз склоняется к уходу из парижского клуба. Но окончательное решение будет приниматься на «семейном совете».

Ранее мать Мбаппе опровергла информацию о том, что ее сын продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.