Месси может пропустить матч «ПСЖ» против «Труа» из-за повреждения

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 26-го тура чемпионата Франции против «Труа». Участие 34-летнего аргентинца в игре находится под вопросом из-за повреждения, сообщает L'Equipe.

Окончательно решение будет принято в день матча, в воскресенье.

На счету Месси девять голов и 13 передач в 31 матче за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что «ПСЖ» уже гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне.