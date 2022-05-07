Месси может пропустить матч «ПСЖ» против «Труа» из-за повреждения
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 26-го тура чемпионата Франции против «Труа». Участие 34-летнего аргентинца в игре находится под вопросом из-за повреждения, сообщает L'Equipe.
Окончательно решение будет принято в день матча, в воскресенье.
На счету Месси девять голов и 13 передач в 31 матче за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Напомним, что «ПСЖ» уже гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|35
|19
|8
|8
|56-36
|65
|
3
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|
6
|Страсбур
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|
7
|Лион
|35
|15
|11
|9
|59-45
|55
|
8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
9
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
|
20
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|1 : 2
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|- : -
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|- : -
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
Новости